الصحة الفلسطينية تعلن عن صفر إصابات بفيروس كورونا وارتفاع عدد المتعافين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت 9 حالات تعاف جديدة في محافظة الخليل.

وقالت وزيرة الصحة في بيان صحفي، إن العدد الإجمالي للإصابات في فلسطين بقي مستقرا عند 602 إصابة في جميع المحافظات، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وقالت إن حالات التعافي الجديدة سجلت في السموع (8) حالات، والظاهرية (حالة واحدة)، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

المصدر: وفا