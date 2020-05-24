السعودية.. 10 وزراء يعايدون المواطنين والمقيمين بعيد الفطر في تسجيل مصور

هنأ عدد من الوزراء السعوديين، المواطنين والمقيمين، بحلول عيد الفطر المبارك في تسجيل مصور.

كيف كانت معايدة 10 وزراء للمواطنين والمقيمين بـ #المملكة؟https://t.co/AETQ1RHBMvpic.twitter.com/uVSeqnyvdY — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) May 24, 2020

وتحتفل السعودية هذه السنة بعيد الفطر مثل باقي الدول العربية والإسلامية، في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس كورونا.

واختار المسلمون الاحتفال بعيد الفطر هذه السنة في بيوتهم تجنبا للاختلاط لمنع تفشي وباء كورونا، كما اختارت جل الدول الإسلامية إقامة صلاة العيد في المنازل، عوض المساجد والمصليات، حفاظا على سلامة الناس.

المصدر: سبق