مصر تدرس التأمين على حياة الأطباء

سجلت محافظة البحيرة في مصر إصابة طبيبين جديدين بفيروس كورونا المستجد، أحدهما يعمل في مستشفى دمنهور التعليمي والآخر في مستشفى الحميات، وذلك بعد فحص مسحات لهما بمستشفي الصدر بدمنهور.

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وقال الدكتور أحمد قطري، الأمين العام لنقابة الأطباء في البحيرة، إن النقابة تتابع حالتي الطبيبين بالإضافة إلى 6 حالات أخرى لأطباء في البحيرة مع المستشفيات، وندعم ونساند الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ونعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لكل الأطباء المصابين بهذا الفيروس.

وأوضح أن النقابة تبحث حاليا مع الشركات المختصة التأمين على حياة الأطباء في ظل ظروف الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن اتحاد المهن الطبية يقدم الدعم للطبيب المصاب بفيروس كورونا، بمبلغ قدره 20 ألف جنيه، وأسرة الطبيب المتوفي 50 ألف جنيه.

المصدر:"المصري اليوم"