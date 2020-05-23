الأزهر": صلاة عيد الفطر لا تصح جماعة خلف تلفاز أو مذياع أو بث إلكتروني مباشر

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في مصر، عدم جواز صلاة عيد الفطر جماعة خلف تلفاز أو مذياع أو بث إلكتروني مباشر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه وزارة الأوقاف المصرية، استمرار غلق المساجد وتعليق صلاة الجمع والجماعات والعيد، وإذاعة بث مباشر لصلاة عيد الفطر من مسجد السيدة نفيسة، بحضور 20 مصليا فقط، كإجراء احترازي ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسب مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، فـ"صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شرعها الله سُبحانه وتعالى؛ لاجتماعِ وتلاقي المسلمين، وتأكيدِ وحدتهم، وتعاونِهم على الطَّاعة والعبادة، وهي سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله ﷺ، والأصل فيها أنها تُصلّى في الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد، فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، وحكمها في هذه الحالة كحكم من فاتته صلاة العيد فصلاها في بيته".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT