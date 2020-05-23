السيسي يظهر في مسلسل "الاختيار".. ويعلق على هجوم البرث: سنرد بالقوة الغاشمة

تناولت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار"، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ردا على الهجوم على كمين "البرث"، وسقوط عدد من الجنود المصريين في الهجوم.

وظهر الرئيس المصري في الحلقة 30 من المسلسل، مرتديا الزي العسكري من داخل القيادة الموحدة لشرق القناة، مشيرا إلى انتقال مواجهة الإرهاب إلى مرحلة "لا تهاون فيها".

وقال: "سنرد على هذا العمل بالقوة الغاشمة"، مضيفا "في المعركة هذا إما أن نهزمهم أو نموت، لا نخاف إلا من ربنا، لن نسمح لأحد أن يدخل مصر ويخرب ويدمر فيها".

وشدد السيسي، على أن "هذا العمل الإرهابي الآثم يزيدنا صلابة وإرادة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة والشرطة المدنية ستقوم بالثأر لشهدائنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT