تبون يدعو إلى الالتزام بالحجر "أياما معدودة" للقضاء على كورونا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مواطنيه إلى الالتزام بالحجر الصحي "لأيام إضافية معدودة" من أجل القضاء على وباء كورونا.

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وقال تبون في خطاب ألقاه السبت بمناسبة عيد الفطر: "كنا نتمنى أن نتبادل التهاني بالعيد ونصل أرحامنا، لولا ما تشهده بلادنا والعالم بأسره من وباء غير مسبوق... غير أن الوباء لن يمنعنا من التمسك بسنة نبينا في الفرح بقدوم العيد".

وأضاف: "لن ننسى من رحلوا عنا دون أن يتمكنوا من إكمال شهر الصيام من المصابين بالوباء في المستشفيات".

ولفت إلى أنه يشعر "بقلق المواطنين على مستقبل أبنائهم وأعمالهم بسبب استمرار الحجر الصحي"، داعيا إياهم إلى "الصبر على تحمل ما تبقى من الإجراءات الاحترازية في يومي العيد".

وحذر تبون من أن "أي تهاون في احترام إجراءات الحجر سيكلف البلاد خسائر أخرى".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية