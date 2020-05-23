سوريا.. جمعية البستان الخيرية: نعمل تحت إشراف الرئيس الأسد

أعلنت جمعية البستان الخيرية، التي يمولها رجل الأعمال رامي مخلوف، أنها تعمل تحت إشراف الرئيس بشار الأسد و"تؤدي عملها الخيري والإنساني والتنموي بمتابعة وإشراف السيد رئيس الجمهورية".

وقالت الجمعية في صفحتها على فيسبوك: "في هذا السياق فإننا في جمعية البستان نؤكد حرصنا على استمرارية العمل المكلفين به وفق الدور الموكل إلينا به على أكمل وجه وبتوجيهات قائد الوطن".

ويأتي بيان الجمعية بعد ساعات على إعلان مخلوف أنه قام بتحويل مليار ونصف المليار ليرة سورية لجمعية البستان وجهات أخرى "لتستمر بتقديم الخدمات الإنسانية".

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أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT