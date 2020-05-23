ليبيا.. قوات حفتر تعلن أسر 12 "مرتزقا من حاملي الجنسية السورية" (فيديو)

أعلن "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر عن أسر 12 شخصا، قال إنهم "مرتزقة من حاملي الجنسية السورية".

وجاء في بيان لشعبة الإعلام الحربي التابعة لـ"الجيش الوطني" اليوم السبت، أن "القوات المسلحة تقوم باستهداف مجموعات حشد المعتوه داخل معسكر اليرموك بعد أن أوقعتهم في كمين محكم من خلال استدراجهم داخل المعسكر".

وأضاف البيان أن هذا الاستهداف "خلف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الحشد، كما قامت وحداتنا بأسر 12 مرتزقا من حاملي الجنسية السورية يتبعون لهذه المجموعات".

ونشرت شعبة الإعلام مقطع فيديو للعملية كما نشر نشطاء على "فيسبوك" مقطع فيديو لأسر من قيل إنهم "مرتزقة".

المصدر: RT