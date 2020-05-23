أمير سعودي يجيب عن أسئلة حساسة في قضية العفو عن قتلة خاشقجي

نشر الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، اليوم السبت، سلسلة تغريدات، علق من خلالها على الأحاديث المتداولة بشأن عفو أبناء الصحفي جمال خاشقجي عن قاتلي أبيهم.

وقال بن مساعد: "يسألون كيف يعفو أولياء الدم عن قاتلي جمال (رحمه الله) وهم مجهولون ولم تُعلن أساميهم؟".

وأضاف: "لم تعلن أساميهم لأن الحكم الذي صدر على 5 بالإعدام هو حكم ابتدائي والقضاء لا يعلن أسماء إلا بعد صدور حكم نهائي في آخر مراحل القضية.. وأسماء الـ5 معروفة لأولياء الدم كون ممثلهم حضر الجلسات".

1-4يسألون :كيف يعفو أولياء الدم عن قاتلي جمال(رحمه الله) وهم مجهولون ولم تُعلن أساميهم؟

ج: لم تعلن أساميهم لأن الحكم الذي صدر على 5 بالإعدام هو حكم ابتدائي والقضاء لا يعلن أسماء الا بعد صدور حكم نهائي في آخر مراحل القضية.. وأسماء ال5 معروفة لأولياءالدم كون ممثلهم حضر الجلسات — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 23, 2020

وتابع: "يقولون السعودية عفت عن قاتلي خاشقجي.. من عفى هم أولياء الدم، وحدثت آلاف حالات للعفو من أولياء عفوا وتنازلوا عن حقهم في القصاص إما بقبول الدية أو لوجه الله كما فعل أبناء جمال رحمه الله وجزاهم خيرا، وعفوهم يسقط الحق الخاص (القتل قصاصا) ويبقى الحق العام وهو ما تقره الدولة من عقوبات".

وأشار إلى أن المغرضين سيهاجمون السعودية مهما فعلت، مردفا بالقول: "وإلا فأين اختفت شعارات الحرية والعدالة وحقوق الانسان حين أسقطت إيران طائرة أوكرانية وقتل جميع ركابها ال176؟.. وحين قتلت إيران المعارض الإيراني مولوي في اسطنبول في جريمة قوبلت بالتجاهل التام من أردوغان وكالمار وقناة الجزيرة؟!".

ثم كتب قائلا: "المغرضين الحاقدين فلا جدوى من اقناعهم فأغلبهم يعرفون الحق وينكرونه والبقية منهم طرأوا على بالي وأنا أقرأ آية كريمة "كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلّادعاءً ونداءً صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون".

4-4أخيرًا: أذكر بما نُشر في عكاظ عن مصادر رسمية وهذا التذكير لمن يريد أن يتبين الحقيقة أما المغرضين الحاقدين فلا جدوى من اقناعهم فأغلبهم يعرفون الحق وينكرونه والبقية منهم طرأوا على بالي وأنا أقرأ آية كريمة (كمثل الذي ينعق بما لايسمع إلّادعاءً ونداءً صمٌّ بكمٌ عميٌ فهم لا يعقلون) pic.twitter.com/93pWJS96Uu — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 23, 2020

وختم الأمير عبد الرحمن تغريداته قائلا: "في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات صفراء تمولها دول تعادي السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول، وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على السعودية.. الجزيرة تحولت من قناة إخبارية الى مجلة من تلك المجلات!".

في الثمانينات كانت تصدر في لندن مجلات(صفراء) تمولها دول تعادي #السعودية يشرف عليها ما يسمى بالمعارضة السعودية المدعومة من نفس تلك الدول،وكان المحتوى الوحيد لهذه المجلات من الغلاف للغلاف هو الهجوم البذيء على #السعودية..#الجزيرة تحولت من قناة إخبارية الى مجلة من تلك المجلات! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) May 23, 2020

وأعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتلي والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح خاشقجي عبر حسابه في "تويتر" حسب التلفزيون الرسمي السعودي.

وكتب صلاح خاشقجي: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

المصدر: تويتر