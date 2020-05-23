الصحة السورية تعلق على أخبار إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتباه بحالة كورونا

علقت وزارة الصحة السورية على ما تم تداوله حول إغلاق مرفأ طرطوس بعد الاشتابه بحالة كورونا، وقالت إن المرفأ "يعمل بشكل طبيعي".

وقال وزير الصحة نزار يازجي إن "الموضوع ليس بهذا الشكل" وأوضح أنه "لدى إجراء فحص لأحد عناصر الجانب الروسي في المرفأ أعطى نتيجة إيجابية ونسبة دقتها تصل إلى 70 في المئة".

ونقلت وكالة سانا عن يازجي أنه "حرصا من وزارة الصحة على صحة العمال والصحة العامة للأهالي تم منع العمال من الخروج من المرفأ لحين إجراء الفحوصات لجميع المخالطين للحالة المشتبهة".

وأكد أن نتائج فحوصات جميع العاملين جاءت سلبية (غير مصابين) وعليه تم السماح لهم بالخروج إلى منازلهم.

وأشار الوزير إلى أن المرفأ يعمل بشكل طبيعي، وأضاف أنه "سيتم إجراء اختبار (بي سي أر) ثان للحالة المشتبهة يوم غد لتأكيد أو نفي إصابتها بالفيروس".

المصدر: RT