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السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 3157 من نزلاء السجون

أخبار العالم العربي

السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 3157 من نزلاء السجون
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 232 لسنة 2020، القاضي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون.

ونص القرار على أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 محكوما، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، وأولهم محمود أحمد حلمي حسن، وآخرهم يوسف إسماعيل محمد عبد الجابر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى.


ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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