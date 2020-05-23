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اليمن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 212 والوفيات 39

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اليمن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 212 والوفيات 39
Reuters
اليمن
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أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان اللجنة: "خلال الساعات الأخيرة تم تسجيل 7 حالات جديدة، توزعت كالتالي: 5 في حضرموت بينها حالة وفاة، و2 في شبوة بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل 4 وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا كما يلي: 2 في حضرموت، 2 في تعز وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية إلى 212 حالة، بينها 39 وفاة و6 حالات تعاف".

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وكانت اللجنة سجلت أمس الجمعة، 12 إصابة جديدة بالفيروس بلا وفيات.

المصدر: وكالات 

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