اليمن.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 212 والوفيات 39
أعلنت اللجنة اليمنية العليا لمواجهة وباء كورونا اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات و7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان اللجنة: "خلال الساعات الأخيرة تم تسجيل 7 حالات جديدة، توزعت كالتالي: 5 في حضرموت بينها حالة وفاة، و2 في شبوة بينها حالة وفاة، كما تم تسجيل 4 وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا كما يلي: 2 في حضرموت، 2 في تعز وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة الإجمالية إلى 212 حالة، بينها 39 وفاة و6 حالات تعاف".
آخر إحصائيات انتشار فيروس #كورونا في #اليمن#معا_لمواجهة_كوروناpic.twitter.com/zx1CrKlHdK— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 23, 2020
مستجدات #كورونا خلال الساعات الأخيرة— اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا (@YSNECCOVID19) May 23, 2020
تسجيل (7) حالات جديدة كما يلي:
(5) في #حضرموت بينها حالة وفاة
(2) في #شبوة بينها حالة وفاة
كما تم تسجيل(4) وفيات لحالات إصابة سجلت سابقا كمايلي:
(2) حضرموت
(2) تعز
بهذا يرتفع عدد الحالات إلى (212) حالة، بينها (39) وفاة و(6) حالات تعافي.
وكانت اللجنة سجلت أمس الجمعة، 12 إصابة جديدة بالفيروس بلا وفيات.
المصدر: وكالات