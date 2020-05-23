السودان.. اعتقال 5 خارجين على القانون قتلوا 3 مواطنين في جنوب دارفور

أعلن والي جنوب دارفور هاشم خالد محمود، عن القبض على 5 خارجين عن القانون، نصبوا كمينا لعربات قادمة من منطقة النضيف يوم الخميس الماضي، وقتلوا 3 مواطنين.

وقال محمود في حديث له اليوم، إن الخارجين عن القانون، "أطلقوا وابلا من الرصاص على العربات، مستخدمين سلاحا رشاشا وبندقية "بي كي" وقاموا بنهب أموال التجار. وتم لاحقا القبض عليهم مع السلاح والمال المنهوب".

وأشار إلى أن الأمن مستتب ومستقر فى الولاية، مؤكدا استمرار الجهات المختصة في جمع السلاح وبسط الأمن في المنطقة.

المصدر: راكوبة نيوز