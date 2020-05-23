مخلوف لم يدفع مستحقات الدولة بل يحول 1.5 مليار ليرة لـ"البستان"

أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف أنه قام بتحويل نحو مليار ونصف المليار ليرة سورية لجمعية البستان الخيرية (خاصة، يمولها مخلوف) وجهات أخرى "لتستمر بتقديم الخدمات الإنسانية.

وقال مخلوف إنه "لم ينس واجبه تجاه أهله" رغم "الظروف الصعبة التي نمُرُّ بها" في إشارة إلى النزاع القائم حاليا مع الحكومة والذي أفضى إلى منعه من السفر والحجز على أمواله، ضمانا لمبلغ ومستحقات متراكمة للدولة تقدر بنحو 130 مليار ليرة سورية، سبق أن طالبته وزارة الاتصالات بتسديدها لإعادة التوازن إلى ترخيص شركة سيريتل التي يملكها.

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ويمول مخلوف "جمعية البستان الخيرية" التي ما زالت تعمل رغم تغييرات طالت معظم أفرادها، وجميع مديريها الأساسيين.

وحول المبلغ الذي أعلنه مخلوف اليوم والذي يعادل نحو 1‎%‎ من المبلغ الذي تطالبه الحكومة بتسديده، قال مخلوف إنه يهدف إلى استمرار "تقديم الخدمات الإنسانية لمستحقيها بصدق وأمانة" وأوضح أن الجمعية "كانت ترعى ما يقارب 7500 عائلة شهيد و2500 جريح، إضافة إلى آلاف العمليات الجراحية ومساعدات مختلفة أخرى".

وتمنى مخلوف في تدوينة نشرها في صفحته الشخصية في الفيسبوك من مديري وموظفي الجمعية "الاستمرار بهذه البرامج وتنفيذها على أكمل وجه لخدمة أهلنا بشتّى المناطق السورية وخاصة في الأرياف".

كما تمنى من الجهات الأمنية "إطلاق سراح الموظفين المحتجزين لديها في هذا الفطر المبارك".

ويعادل المبلغ الذي أعلن مخلوف تقديمه اليوم نحو مليوني دولار حسب سعر الصرف الرسمي في البلاد والمقدر ب 704 ليرات لكل دولار، بينما السعر الحقيقي في السوق الموازي يعادل ضعف ذلك السعر.

المصدر: RT