تهنئة محمد بن راشد بالعيد معبرة عن واقع الحال مع كورونا

وجه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، تهنئة معبرة عن واقع الحال ومفعمة بالمشاعر بعيد الفطر، قال فيها إن العيد هذا العام اختلف عما سبقه وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد.

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وقال بن راشد الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي على حسابه في "تويتر": "اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام.. وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد.. كل عام وشعبنا بخير.. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية.. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها.. وأرحم ببعضها.. وأسعد بصحتها وعافيتها..".

اختلف العيد هذا العام عن كل الأعوام ... وبقيت المودة والمحبة والتواصل عن بعد ... كل عام وشعبنا بخير .. كل عام وشعوبنا الإسلامية بخير واستقرار وطاعة وعافية .. كل عام وشعوب العالم أقرب لبعضها .. وأرحم ببعضها .. وأسعد بصحتها وعافيتها ... — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) May 23, 2020

وكان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قد وجه رسالة تهنئة بعيد الفطر داعيا الجميع في الإمارات إلى التواصل عبر التقنية الحديثة خلال العيد تفاديا لزيادة الإصابات بفيروس كورونا.

محمد بن زايد: رسالتي للمواطن والمقيم خلال العيد.. فلنحافظ على أهلنا وذوينا ودعونا نتواصل في العيد عن طريق التقنية الحديثة لنقلل من أعداد الإصابات #الإمارات_اليومpic.twitter.com/SHX7yUBukB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 21, 2020

وقال محمد بن زايد عبر حسابه في تويتر يوم الخميس: "رسالتي للمواطن والمقيم خلال العيد.. فلنحافظ على أهلنا وذوينا ودعونا نتواصل في العيد عن طريق التقنية الحديثة لنقلل من أعداد الإصابات".

المصدر: تويتر