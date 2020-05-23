روسيا تجدد استعدادها لتنظيم لقاء بين عباس ونتنياهو في موسكو

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، استعداد موسكو لتنظيم لقاء شخصي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم السبت، إنه تم في اتصال هاتفي بين بوغدانوف وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفلسطينية حسين الشيخ، "التأكيد على أهمية الاقتراح الذي تقدمت به القيادة الروسية في وقت سابق لعقد اجتماع شخصي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو، دون شروط مسبقة".

وأشارت الوزارة، إلى أن ممثل "فتح أبلغ" المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الإفريقية بوغدانوف، بآخر قرارات القيادة الفلسطينية بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب الوزارة، أعاد الجانب الروسي التأكيد على موقفه الثابت "في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك إنشاء دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وحسن جوار مع إسرائيل".

وقالت وزارة الخارجية الروسية: "تم التأكيد على الاستعداد لمواصلة الجهود، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين، للمساعدة في إجراء مفاوضات فلسطينية إسرائيلية بناء، على الأساس القانوني الدولي المعروف للتسوية الشرق أوسطية".

المصدر: تاس