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"الجيش الليبي" يعلن إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أخبار العالم العربي

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أعلن "الجيش الوطني الليبي" إسقاط طائرة مسيرة تركية بالقرب من منطقة القريات جنوب العاصمة طرابلس الليلة الماضية.

ونشر ناشطون محليون صورا قالوا إنها تظهر حطام الطائرة التركية.

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وذكر الجيش في بيان له عبر "فيسبوك" إن منصات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط خمس طائرات تركية مسيرة من طراز "بيرقدار" منذ الخميس الماضي.

وأوضح البيان أنه تم استهاف طائرتين في مدينة ترهونة مساء الخميس، إضافة إلى طائرة قرب القريات وأخرى في منطقة بوالغريب جنوب مدينة بني وليد فجر يوم الجمعة.

المصدر: RT

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