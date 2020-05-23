مصدر عسكري: إعادة افتتاح أهم طريق استراتيجي في سوريا الاثنين بضمانة روسية

قال مسؤول عسكري روسي رفيع المستوى من مطار القامشلي الدولي لـRT إنه سيجري يوم الاثنين المقبل إعادة فتح طريق M4 الدولي الرابط بين شمال شرق سوريا ومناطق الداخل والساحل.

وهذا الطريق الذي تسيطر على 80 كم منه الفصائل السورية الموالية لأنقرة منذ عملية "نبع السلام" الأخيرة في منطقة رأس العين، سيكون مخصصا لحركة المدنيين والحركة التجارية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه يوميا ستكون هناك دوريات روسية ما عدا الجمعة، لتعقب حركة الطريق ومنع أي استفزازات عسكرية عليه.

وحسب المسؤول، فإنه سيكون هناك تنسيق مشترك مع الإدارة المدنية في بلدة تل تمر، وستمنع على الطريق أية مظاهر عسكرية للقوى المختلفة.

ولم تصدر إلى الآن أي تأكيد رسمي من وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص.

المصدر : RT