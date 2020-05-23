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صورة نادرة لأبناء الملك سعود باللباس الفلكلوري اليوناني

مجتمع

صورة نادرة لأبناء الملك سعود باللباس الفلكلوري اليوناني
الملك سعود
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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة لأبنائه في اليونان.

وظهر الأمراء الصغار في الصورة وهم يرتدون اللباس الفلكلوري اليوناني عام 1966.

وضمت الصورة الأمير يوسف والأمير شقران والأميرة الجازي والأمير معتز، والأميرة نزهة.

المصدر: RT

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