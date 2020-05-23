صورة نادرة لأبناء الملك سعود باللباس الفلكلوري اليوناني
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نشر الحساب الرسمي لمؤسسة الملك سعود، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة نادرة لأبنائه في اليونان.
وظهر الأمراء الصغار في الصورة وهم يرتدون اللباس الفلكلوري اليوناني عام 1966.
وضمت الصورة الأمير يوسف والأمير شقران والأميرة الجازي والأمير معتز، والأميرة نزهة.
أبناء #الملك_سعود الأمراء الصغار في اليونان باللباس الفلكلوري اليوناني في ١٩٦٦ الأمير يوسف حفظه الله ، والأمير شقران رحمه الله الله ، والأميرة الجازي حفظها الله ، والأمير معتز ، والأميرة نزهة رحمهما الله . pic.twitter.com/cipQf8RlxZ— الملك سعود (@kingsaud) May 22, 2020
المصدر: RT