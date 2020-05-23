صورة نادرة لأبناء الملك سعود باللباس الفلكلوري اليوناني

أبناء #الملك_سعود الأمراء الصغار في اليونان باللباس الفلكلوري اليوناني في ١٩٦٦ الأمير يوسف حفظه الله ، والأمير شقران رحمه الله الله ، والأميرة الجازي حفظها الله ، والأمير معتز ، والأميرة نزهة رحمهما الله . pic.twitter.com/cipQf8RlxZ