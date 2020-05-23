الجيش الأمريكي يعلن مقتل اثنين من كبار قادة "داعش" بسوريا

كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجمعة، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم "داعش" في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

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وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتلا في غارة مشتركة على موقع لتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور يوم 17 مايو الجاري.

وأشار البيان إلى أن الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان "والي داعش" بشمال بغداد و"مسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان "مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء" هذين العنصرين "سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

ومنذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن التنظيم هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

المصدر:"أ ف ب"