مصر.. تعافي النائبة شيرين فراج من فيروس كورونا

أعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، تعافي زميلته النائبة شيرين فراج بعد إصابتها بفيروس كورونا، و"عودتها إلى منزلها "سالمة غانمة".

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وقال بكري الجمعة عبر رسالة في "واتس آب": "أبشركم الأخوات والإخوة الأعزاء أن الدكتورة شيرين فراج عضو المجلس تعافت تماما من المرض وعادت إلى منزلها سالمة غانمة".

وأضاف: "قد تحدثت معها منذ قليل وكانت سعيدة للغاية وتشكركم جميعا، كما أن أسرتها بخير والحمد لله".

وأشار بكرى إلى توجيه النائبة شكرها إلى رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، والأمين العام للمجلس محمود فوزي، على اهمتمامهما بوضعها حيث كانا يتابعان ويطمئنان عليها وقدما كل التسهيلات لها.

وسبق أن أدلت فراج بتصريحات صحفية حول مرضها الأربعاء الماضي، ووصفت فيها تجربتها مع الفيروس بـ"القاسية".

وقالت: "تلقيت رعاية جيدة وأتوجه بالشكر للأطقم الطبية.. أنقذوا حياتي.. الموضوع صعب جدا.. مريت بتجربة قاسية جدا.. حب الناس لى دعمني".



وأضافت أنها نقلت الفيروس لابنيها الاثنين، وقالت: "تعجبت من سرعة انتشار المرض، وعلى الجميع اتباع الإجراءات الطبية والتباعد الاجتماعي بكل حسم وحزم، كون الأمر ليس بالهين كما يعتقد البعض".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT