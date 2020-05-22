العدل السورية تكشف حسابات وهمية ينتحل أصحابها صفة القضاة

نفت وزارة العدل السورية، وجود قاض يعمل لديها باسم عرين الخطيب، لافتة إلى أنه ينتحل صفة قاض من خلال حساب على "فيسبوك"، وأعلنت نيتها ملاحقته قانونيا حال معرفة هويته الحقيقية.

وبينت الوزارة في بيان لها على "فيسبوك"، أنه "من خلال المتابعة لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتحل أصحابها صفة قضائية".

وأضافت: "يدعي أصحاب هذه المواقع بأنهم قضاة، يحاربون الفساد ويقومون بخدمة المواطنين، إلا أن الحقيقة مغايرة لذلك تماما فهم أشخاص يمتهنون الاحتيال ويسيؤون للقضاء والقضاة".

وتابعت: "يستهدف هؤلاء الجهات الرسمية بالتشهير واختلاق الأكاذيب والترويج على أنها ملفات فساد يحاربونها".

ودعت الوزارة المواطنين للحذر من التعامل مع هؤلاء الأشخاص، حرصا منها على عدم وقوعهم في فخ تزييف الحقائق وتضليلهم.

المصدر: "مواقع سورية"