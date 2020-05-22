مصر تنضم لنداء دولي يدعو للتخفيف من آثار كورونا على تحويلات المهاجرين

انضمت مصر إلى نداء دولي سينطلق 22 مايو، ويدعو للتخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على التحويلات المالية للمهاجرين وأسرهم وبلدانهم الأصلية.

وتجرى الفعالية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة وعدد من المؤسسات الدولية والدول، على رأسها سويسرا وبريطانيا.

ويهدف النداء إلى زيادة الوعي بالآثار المشار إليها مع دعوة جميع الأطراف المعنية بقطاع التحويلات والمؤسسات الدولية، لاتخاذ ما يلزم من تدابير للتخفيف منها.

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وحرصت مصر على أن تكون من أوائل الدول المنضمة لهذا النداء الدولي، لتسليط الضوء على تضرر العمالة المهاجرة، ومن بينها العمالة المصرية فى الخارج، من الإجراءات السلبية المرتبطة بأزمة كورونا ولجذب اهتمام المجتمع الدولي للتعامل مع الآثار السلبية للأزمة على العمال المهاجرين وأسرهم ودولهم، ووضع القضية ضمن مجالات الاهتمام ذات الأولوية.

ناصر حاتم – القاهرة