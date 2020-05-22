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ألمانيا: من هو الطبيب السوري المشتبه بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية بحمص؟

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ألمانيا: من هو الطبيب السوري المشتبه بضلوعه في جرائم ضد الإنسانية بحمص؟
Reuters
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ذكرت صحيفة "دير شبيغل"، أن السلطات الألمانية تجري تحقيقا حول طبيب سوري لاجئ في ألمانيا، يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حمص.

ووفقا للصحيفة، "تشتبه السلطات، في أن الطبيب المدعو حافظ. أ. الذي يمارس المهنة في مقاطعة هيسن الألمانية، بعد أن وصل إلى البلاد في 2015، ضرب وعذّب وأساء معالجة مصابين معارضين للنظام السوري في المستشفى العسكري بمدينة حمص التي شهدت انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد في مارس2011".

من جانبها رفضت النيابة العامة في مدينة كارلسروهي، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المعلومات.

ولكن معلومات صحفية تفيد بأن الاشتباه بالطبيب، ظهر بعد إفادات أربعة أشخاص بينهم الطبيبان السابقان في المستشفى العسكري مايز الغجر، ومحمد وهبه.

والأسبوع الماضي تعرّف الشاهدان الآخران اللذان خسرا أفراد في عائلتيهما تحت التعذيب، على الطبيب في صورة ملتقطة له.

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ونفى محامي حافظ .أ. بشدة هذه الاتهامات، مؤكدا أن "موكله ضحية افتراءات نابعة من أوساط متطرفة".

لكن زميليه السابقين، يرويان أنه تباهى بإجراء عملية جراحية لمعارض مصاب من دون تخدير، كما أنه سكب الكحول فوق العضو التناسلي لمعارض داخل سيارة إسعاف وأضرم فيه النار.

المصدر: أ ف ب

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