الأمم المتحدة قلقة إزاء أحكام الإعدام الصادرة في شرق ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا اليوم الجمعة، عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا عن محاكم عسكرية في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وأفادت البعثة، بأنها تلقت إبلاغا عن صدور "ما لا يقل عن 13 حكما بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي وأربعة أخرى من محكمة البيضاء"، مشيرة إلى احتمال أن يمثل ذلك انتهاكا "لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي".

وتابع البيان أن "ما يثير قلق البعثة بوجه خاص التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم على المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم وأن الأحكام قد صدرت بصورة سرية دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين".

المصدر: RT