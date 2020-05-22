 
مباشر

مبعوثو رباعية الشرق الأوسط يبحثون إحياء عملية السلام

أخبار العالم العربي

مبعوثو رباعية الشرق الأوسط يبحثون إحياء عملية السلام
Sputnik Sergei Pyatakov
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxqp

بحث المبعوثون الخاصون للجنة الرباعية حول الشرق الأوسط ممثلين روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة اليوم الجمعة، سبل إحياء عملية السلام في المنطقة.

إقرأ المزيد
زاخاروفا تعلن موعد مؤتمر بالفيديو للرباعية الشرق أوسطية
زاخاروفا تعلن موعد مؤتمر بالفيديو للرباعية الشرق أوسطية

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر في أعقاب اللقاء، الذي عقد عبر الفيديو ومثل روسيا فيه نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، إن المبعوثين الخاصين ناقشوا خلاله "الوضع الراهن في مسار التسوية الفلسطينية الإسرائيلية في سياق البحث عن سبل إعادة عملية السلام".

والثلاثاء الماضي، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن فلسطين قررت إنهاء كل اتفاقاتها وتفاهماتها مع إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية خطط الحكومة الإسرائيلية لضم أراض فلسطينية من الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا