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الصحة المصرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 783 بكورونا

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الصحة المصرية: وفاة 11 شخصا وإصابة 783 بكورونا
Reuters
مصر
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة، وفاة 11 شخصا وتسجيل 783 حالة جديدة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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وزارة الصحة المصرية: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وزارة الصحة المصرية: 16 وفاة و774 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، بلغ 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها و707 حالات وفاة.

وأشار إلى خروج 157 من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 4374 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 4960 حالة، من ضمنهم الـ4374 متعافيا.

المصدر: RT

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