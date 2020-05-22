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بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة الليبية ويجب العودة للمسار السياسي ونتائج مؤتمر برلين

أخبار العالم العربي

بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة الليبية ويجب العودة للمسار السياسي ونتائج مؤتمر برلين
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، وأن الحل عبر العودة للمسار السياسي، والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له، إن السراج تلقى اتصالا هاتفيا من بومبيو اليوم الجمعة، تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف البيان أن بومبيو أكد على "أن لا حل عسكريا للأزمة الليبية وأن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى المسار السياسي والالتزام بنتائج مؤتمر برلين".

وأعرب بومبيو أيضا عن حرص الولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء معاناة شعبها، مؤكدا أن واشنطن ستعمل على تحقيق ذلك.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف الأمريكي "الداعم لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا"، مضيفا أن حكومته تخوض "حربا فرضت عليها" وأنها "تصد اعتداء أدى إلى نزوح مئات الآلاف ووقوع القتلى ودمار البنى التحتية والمناطق السكنية".

كما تطرق الجانبان للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وليبيا في محاربة الإرهاب والجهود المبذولة في هذا الصدد.

المصدر: RT

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