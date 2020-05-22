الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية

أعلن عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن يوم الأحد الموافق للـ24 من مايو، هو أول أيام عيد الفطر.

وأكدت كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والأردن ومصر واليمن وسوريا والجزائر، والحكومة الليبية في شرق ليبيا والمجمع الفقهي لكبار علماء الدعوة والإفتاء "الوقف السني" في العراق، أن السبت هو المكمل لشهر رمضان، وأن الأحد هو غرة شهر شوال.

وكانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، حيث اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.

كذلك أعلنت كل من أستراليا، الفليبين، اليابان، إندونيسيا، تركيا، ماليزيا، السويد وإسبانيا وإيطاليا أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

من جانبه أشار المركز الفلكي الدولي في الإمارات إلى أن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤيته بالعين المجردة ستكون بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

وتابع: "رؤية الهلال يوم السبت ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى والجنوبية".

المصدر: "وكالات"