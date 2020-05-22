 
مباشر

إصابات كورونا تسجل أرقاما قياسية مجددا في لبنان

أخبار العالم العربي

إصابات كورونا تسجل أرقاما قياسية مجددا في لبنان
Reuters MOHAMED AZAKIR
مستشفى رفيق الحريري الحكومي، بيروت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxo2

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ63 إصابة أمس الخميس و7 إصابات الأربعاء، ما يؤشر إلى بداية موجة جديدة من تفشي الوباء في البلاد.

إقرأ المزيد
لبنان.. تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا وتمديد التعبئة العامة حتى 7 يونيو
لبنان.. تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا وتمديد التعبئة العامة حتى 7 يونيو

وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة بين المقيمين، و3 إصابات بين الوافدين إلى لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 1086.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات في البلاد استقر عند 26.

إصابات كورونا تسجل أرقاما قياسية مجددا في لبنان
الوكالة الوطنية للإعلام

من جهة أخرى، أعلنت السلطات اللبنانية عزل بلدة مزبود في قضاء الشوف، جنوب العاصمة بيروت، بعدما تبين إصابة عدد كبير من أبناء البلدة بالفيروس نتيجة الاختلاط.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت أمس الخميس، تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 يونيو، وذلك بعد تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال يوم واحد.

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا