إصابات كورونا تسجل أرقاما قياسية مجددا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، عن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بـ63 إصابة أمس الخميس و7 إصابات الأربعاء، ما يؤشر إلى بداية موجة جديدة من تفشي الوباء في البلاد.

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وسجلت الوزارة خلال الـ24 ساعة الماضية، 59 إصابة بين المقيمين، و3 إصابات بين الوافدين إلى لبنان، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 1086.

ولفتت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبالتالي فإن عدد الوفيات في البلاد استقر عند 26.

الوكالة الوطنية للإعلام

من جهة أخرى، أعلنت السلطات اللبنانية عزل بلدة مزبود في قضاء الشوف، جنوب العاصمة بيروت، بعدما تبين إصابة عدد كبير من أبناء البلدة بالفيروس نتيجة الاختلاط.

وكانت الحكومة اللبنانية قررت أمس الخميس، تمديد حالة التعبئة العامة حتى 7 يونيو، وذلك بعد تسجيل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا في لبنان خلال يوم واحد.

المصدر: RT