بالصور..أعلام إسرائيل تغطي شوارع وأرصفة بغداد

التقطت عدسات المصورين صور علم إسرائيل مرسوما على أرصفة وشوارع العاصمة العراقية بغداد، بهدف الدوس عليه من قبل المارة، بمناسبة يوم القدس العالمي.

وتم نشر رسم العلم الإسرائيلي في الشوارع العامة، رغم خلو منطقة شارع فلسطين في بغداد، من أية مسيرات سنوية تشهدها في مثل هذا اليوم، بسبب إجراءات منع تفشي الفيروس.

ومع ذلك، عبر بعض الأهالي بعجلاتهم ودراجاتهم النارية وسيرا على الأقدام في تلك الشوارع التي رسمت فيها أعلام إسرائيل، في حين لوحظ أن تلك الشوارع قد خلت هذا العام من الأعلام الأمريكية التي كانت ترسم عادة مع الإسرائيلية جنبا إلى جنب.

وكان زعيم الثورة الإيرانية الإمام الخميني قد دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.

وأطلقت إيران، اليوم الجمعة، "مسيرات افتراضية" على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة هذا اليوم، بدلا من المسيرات الحاشدة التي كانت تطلقها سنويا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا.

المصدر: "السومرية"+RT