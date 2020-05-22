زاخاروفا تعلن موعد مؤتمر بالفيديو للرباعية الشرق أوسطية

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه سيعقد اليوم اجتماع للجنة الرباعية بشأن التسوية في الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين.

وأضافت زاخاروفا: "سيعقد اليوم مؤتمر عبر الفيديو للجنة الرباعية حول التسوية في الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين. وسيمثل روسيا خلال ذلك، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين".

يشار إلى أنه في 17 مايو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الوقت قد حان لضم جزء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وردا على ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 19 مايو، عن إنهاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

المصدر: تاس