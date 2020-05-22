المرجع الديني محمد مهدي الخالصي يدعو أبناء العراق لتحري هلال شوال

دعا المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، أمس الخميس، أبناء الأمة الإسلامية في كل مكان، وأبناء العراق خاصة إلى تحري هلال شهر شوال لعام 1441هـ.

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وقال في بيان إن "تحري هلال شهر شوال يكون في غروب شمس يوم السبت الموافق التاسع والعشـرين من شهر رمضان المبارك المصادف 23 مايو 2020م".

وأضاف "كما ستشارك مدرسة الإمام الخالصي في الاجتماعات العلمية الأخرى المنعقدة لنفس الغاية مع مراعاة الظروف الحالية والشرائط الصحية المطلوبة فيها"، مشيرا إلى أن "مكتب الإمام الخـالصي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف سيستقبل كل الاتصالات والشهادات الموثوقة".

المصدر: "السومرية"