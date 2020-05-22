وزير خارجية قطر يسلم أمير الكويت رسالة بعد لقائه سلطان عمان

سلم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، رسالة من أمير بلاده الشيخ تميم بن حمد، إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب لقائه سلطان عمان.

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وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وحضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، السفير ناصر حجي المزين، بحسب الوكالة التي لم تذكر تفاصيل حول فحوى الرسالة.

والتقى وزير خارجية قطر في وقت سابق الخميس، سلطان عمان طارق بن هيثم، في مسقط، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أجرى وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، زيارات مماثلة لقطر والكويت، سلم خلالها رسائل لأمرائها من سلطان بلاده الأسبوع الماضي.

وتأتي الزيارات المكثفة في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من جائحة فيروس كورونا.

وتواصل كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017، قطع علاقاتها مع قطر، وفرض إجراءات عليها.

وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول المجلس الست.

المصدر:وكالات