خطيبة خاشقجي تعلق على قرار العفو عن قتلته

قالت خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلة خطيبها.

وأضافت في تغريدة على حسابها في "تويتر" إن "جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لا عن القتلة ولا من أمر بقتله".

جمال قُتل في قنصلية بلاده حين وجوده هناك لاستلام أوراق لاتمام زواجه رسميًا ..! القتلة قدموا من السعودية بترتيب مسبق، والقتل غيلة، وليس لأحد حق العفو، لن نعفو لاعن القتلة ولا من امر بقتله ..!#جمال_خاشقجي — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020

وكتبت في تغريدة أخرى: "جريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.. وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا".

أصبح جمال رمز عالمي أكبر منا جميعاً قريب كان أم حبيب. وجريمة قتله المشينة لن تسقط بالتقادم ولم يعد لأحد حق في العفو عن قاتليه.



وسأستمر أنا وكل من يطالب بالعدالة من أجل جمال حتى نحقق مرادنا. pic.twitter.com/9XnytonV2C — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) May 22, 2020

وأعلن أبناء خاشقجي في وقت سابق من اليوم الجمعة عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح عبر حسابه في "تويتر".

وكتب صلاح خاشقجي: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، نسترجع قول الله تعالى في كتابه الكريم (وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين).

وأضاف: "عفونا عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

المصدر: RT