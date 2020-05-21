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الجيش الوطني الليبي يتحدث عن 4 طائرات حربية ستقدم نتائج باهرة قريبا

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الجيش الوطني الليبي يتحدث عن 4 طائرات حربية ستقدم نتائج باهرة قريبا
Reuters
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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر إن 4 طائرات حربية ستدخل قريبا بكامل قواها النارية في المعركة.

وجاء في بيان على صفحة الناطق باسم القائد العام :"بعد تمكن الفرق الفنية في القوات الجوية  العربية الليبية من صيانة وتمديد صلاحية  4 طائرات حربية  كانت متوقفة منذ  فترة طويلة .  سواعد المهندسين  والفنيين والخبراء الليبين وبروح وطنية تمكنوا من إجراء العمرة والاصلاح وقام الطيارون بطلعات تجريبة كانت ناجحة حسب معايير استخدام هذه الطائرات".

وأضاف :" قواتنا الجوية ومنذ بداية المعركة وهي تبدع في عملها وتقدم التضحيات الجسام من اجل ان تكون ليبيا أمنة ومستقرة.. الأن..  انتظرو نتائج باهرة لهذه الطائرات فقد حان وقت استخدامها بكامل قوتها النارية".

ووجه التحية لرجال القوات الجوية من طيارين ومهندسين وفنيين وإدارة عمليات جوية.

المصدر: RT

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