هادي: اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي ما زال خيارا متاحا

أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، ما زال خيارا متاحا.

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وقال هادي في كلمة ألقاها اليوم الخميس بمناسبة العيد الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية: "مر حتى اللحظة ما يزيد عن سبعة أشهر ونصف منذ توقيع اتفاق الرياض الذي جاء بعد تمرد على الدولة، وجاء بعد أن بذلت جهود وطنية وإقليمية كبيرة هدفنا من خلالها لرأب الصدع ونزع فتيل الحرب لنتفق على المستقبل على أساس من الشراكة القائمة على الدولة الواحدة".

وأضاف: "غير أن هناك من لا يريد لهذا الشعب أن يستقر، ولا لهذه السفينة أن ترسو إلى بر الأمان.. وذهبوا في طريق الغواية وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة للاتفاق ومحاولات متكررة للسطو على الدولة.. ومنع تنفيذ اتفاق الرياض وصولا إلى ما سمي بإعلان الإدارة الذاتية والبدء بمهاجمة الجيش الوطني في أكثر من محافظة".

وأكد أن "ممارسات المجلس الانتقالي الجنوبي تهدف إلى تقسيم البلاد واغتصاب السلطة واستعادة دورة العنف والفوضى"، مضيفا: "لا نزال ندعو إلى الرشد ونجنح للسلام.. ونؤكد على أن اتفاق الرياض ما زال حتى اللحظة خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا لهذه الأحداث".

ودعا الرئيس اليمني أنصار المجلس إلى أن "يجنحوا للحق وأن يتنازلوا عن العناد وأن يتراجعوا عن الإجراءات التي أعلنوها ويتوقفوا عن السطو على مؤسسات الدولة وانتهاك حقوق أبناء محافظة عدن، ولحج والضالع".

المصدر: وكالة "سبأ" التابعة للحكومة اليمنية