قوات تابعة للمشير خليفة حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ترهونة
Reuters Ahmed Elumami
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أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة الليبية.
وأضاف المصدر: "هذه هي الطائرة التركية المسيّرة الثانية التي تسقطها دفاعات "الجيش الوطني الليبي".
وتابع: "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تقوم في هذه اللحظات بإسقاط طائرة تركية مسيرة ثانية تواليا في مدينة ترهونة، حاولت الإغارة على مواقع للمدنيين الآمنين داخل المدينة".
ناصر حاتم ـ القاهرة
المصدر: RT