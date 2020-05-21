قوات تابعة للمشير خليفة حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ترهونة

أعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة الليبية.

وأضاف المصدر: "هذه هي الطائرة التركية المسيّرة الثانية التي تسقطها دفاعات "الجيش الوطني الليبي".

وتابع: "منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة تقوم في هذه اللحظات بإسقاط طائرة تركية مسيرة ثانية تواليا في مدينة ترهونة، حاولت الإغارة على مواقع للمدنيين الآمنين داخل المدينة".

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT