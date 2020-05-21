 
مباشر

الصناعة السعودية: نوفر 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيا

أخبار العالم العربي

الصناعة السعودية: نوفر 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيا
Reuters
إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد عند المسجد الحرام في مكة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nxha

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن المملكة تنتج 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيا، بطاقات 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعا للمعقمات.

إقرأ المزيد
تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية
تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

وقال المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس، إن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، ورفع الطاقة الإنتاجية للكمامات والمعقمات تحسبا لأي احتياج قادم أو لاستخدامها في الخزن الاستراتيجي.

وأشار الجراح إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي المقدرة قيمتها بـ3.7 مليار ريال بلغ 538 منشأة صناعية، منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

المصدر: صحيفة "سبق"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا