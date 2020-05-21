الصناعة السعودية: نوفر 5 ملايين كمامة و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيا

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، أن المملكة تنتج 5 ملايين كمامة، و3 ملايين و600 ألف معقم أسبوعيا، بطاقات 6 مصانع للكمامات الطبية و60 مصنعا للمعقمات.

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وقال المتحدث باسم الوزارة جراح الجراح خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المملكة اليوم الخميس، إن الوزارة أطلقت 28 مبادرة أسهمت في تخفيف الآثار السلبية لجائحة كورونا، ورفع الطاقة الإنتاجية للكمامات والمعقمات تحسبا لأي احتياج قادم أو لاستخدامها في الخزن الاستراتيجي.

وأشار الجراح إلى أن إجمالي المستفيدين من مبادرات الصندوق الصناعي المقدرة قيمتها بـ3.7 مليار ريال بلغ 538 منشأة صناعية، منذ بدء أزمة كورونا وحتى الآن.

المصدر: صحيفة "سبق"