خبير مصري يعلق على نية إثيوبيا العودة إلى مفاوضات سد النهضة

قال نادر نور الدين خبير المياه المصري في حديث لـRT، إنه يمكن لإثيوبيا أن تثبت حسن نيتها، بالتوقيع على اتفاقية سد النهضة مع مصر والسودان.

وأضاف الخبير، تعليقا على الأنباء التي نشرت عن رغبة إثيوبيا في العودة إلى المفاوضات حول السد، وتأكيدها أن ملء السد لن يضر بدول المصب: "إذا كان صحيحا ما تدعيه إثيوبيا، فلتوقع رسميا على ذلك لإبداء حسن النية للشعب المصري والمجتمع الدولي".

وأشار الخبير، إلى وجود بدائل أخرى لمياه نهر النيل لدى إثيوبيا، التي يوجد عندها تسعة أحواض أنهار، يتكون كل منها من عشرات الأنهار في حين لا يوجد في مصر بديل لنهر النيل.

وأضاف أن إثيوبيا تعلن من جهة رغبتها في العودة للمفاوضات، ومن جهة أخرى تعلن أن الملء الأول للسد سيبدأ في يوليو القادم دون اتفاق مع مصر والسودان بما يلغي معنى المفاوضات.

ناصر حاتم – القاهرة

المصدر: RT