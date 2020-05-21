السعودية.. فصل طبيب مصاب بكورونا خالف قرارات منع الاختلاط

أصدرت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف السعودية، قرارا بفصل طبيب أصيب بفيروس كورونا المستجد، ولم يلتزم بتدابير الوقاية والعزل الذاتي.

وقال المتحدث باسم صحة الطائف عبد الهادي الربيعي، إن الطبيب المشار إليه خالف الأوامر المتعلقة بتقييد تحرك الأشخاص المصابين بمرض كوفيد-19، ومنعهم من مخالطة الآخرين.



وأضاف الربيعي: "سبق أن أقر وتعهد هذا الطبيب، بالتزامه بالإجراءات الوقائية ثم خالف ذلك، إلى جانب عدة مخالفات، لذلك رأت لجنة التحقيق التي وجّه بها مدير صحة الطائف سعيد بن جابر القحطاني، أن تصرفاته تتناقض مع مبادئ المهنة كطبيب، وأوصت بإنهاء عقد العمل معه والنظر في استكمال إجراء العقوبة النظامية الأخرى، بإحالته للنيابة حيال ما صدر من تجاوزات".

المصدر: عكاظ



