السعودية تزيل اسم أديب مصري من أحد الطرقات بسبب أحد المعتدين على الجزيرة العربية

أعلنت أمانة منطقة الرياض بالسعودية اليوم الخميس، إزالة اسم إبراهيم باشا المصري من أحد طرقات الرياض منعا للالتباس، وذلك لتشابه اسمه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

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وأضافت أن الطريق كان المقصود به الأديب والمفكر المصري إبراهيم باشا حسن المصري، ولكن يتشابه الاسم مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية.

وبالبحث تبين أن هناك إبراهيم باشا بن محمد علي، الابن الأكبر لوالي مصر محمد علي باشا، والذي قاد حملة عسكرية ضخمة على وسط الجزيرة العربية وقضى على الدولة السعودية الأولى.

وهناك إبراهيم باشا حسن أستاذ الطب المصري الذي تولى تفتيش الصحة العمومية بمصر، كما تولى إدارة مدرسة طب القصر العيني في أواخر القرن التاسع عشر.

المصدر: وسائل إعلام