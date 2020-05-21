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مصر.. الاعتداء على مسعف بطريقة وحشية بسبب فيروس كورونا والمجني عليه يكشف التفاصيل (صور)

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مصر.. الاعتداء على مسعف بطريقة وحشية بسبب فيروس كورونا والمجني عليه يكشف التفاصيل (صور)
Reuters
مصر - إسعاف
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تعرض مسعف في منطقة العباسية بالقاهرة للضرب المبرح، وذلك خلال نقله مصابا بفيروس كورونا إلى المستشفى، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

مصر.. الاعتداء على مسعف بطريقة وحشية بسبب فيروس كورونا والمجني عليه يكشف التفاصيل (صور)
Reuters
صورة المسعف المعتدى عليه

وقال المسعف محمود لطفي المعتدى عليه من قبل شخصين خلال تأدية عمله بمنطقة العباسية لموقع "صدى البلد" إنه تعرض للضرب والتنمر والإهانة دون أي سبب.

وتابع: "كل ذنبي إني شايف شغلي بما يرضي الله سايب بيتي وأسرتي وكل يوم بتعرض للموت أو العدوى علشان ننقذ المرضى والمصابين بكورونا".

ولفت المسعف إلى أنه يعمل منذ عامين في هيئة الإسعاف المصرية وبالتحديد في المركز العام بالقاهرة بجانب "صيدلية الإسعاف".

مصر.. الاعتداء على مسعف بطريقة وحشية بسبب فيروس كورونا والمجني عليه يكشف التفاصيل (صور)المسعف بعد الاعتداء عليه

وقال في حديث آخر على التلفيزيون المصري إنه كان ذاهبا لنقل الحالة بصحبة السائق، وفوجئا بسيارة تجرها سيارة يحاول سائقها أن يعبر الطريق أثناء ركن سيارة الإسعاف.

وأضاف: السائق أخذ يصيح اتحرك يا سواق الإسعاف ونزل السائق للحديث معه، وقال له أن ينتظر لأن هناك حالة مصابة هو في انتظارها، إلا أن الأمر تطور إلى السباب فنزلت لتهدئته إلا أنه قال لي أنت أبشع من الجربة، وتطور الأمر وبدأ بالتعدي علينا بالضرب وأصبت بكسر في ذراعي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

 

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