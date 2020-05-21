اليمن.. مستشار هادي يلوح بإمكانية الانسحاب من اتفاق الرياض

دعا مسؤول رفيع المستوى في الحكومة اليمنية الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى وقف الالتزام باتفاق الرياض، في حال تأكد أن تسمية رئيس حكومة جديدة يأتي "بإرادة غير يمنيه".

وكتب عبدالعزيز جباري، نائب رئيس مجلس النواب ومستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي، عبر "تويتر" اليوم الخميس: "إذا صحت الأخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه.. فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل".

اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه .

فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل .

وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني .. — عبدالعزيز جباري (@Abdulazizjupari) May 21, 2020

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وجاء هاذ الموقف على خلفية زيارة قام بها رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي إلى الرياض بدعوة سعودية، وما تبعها من تقارير مفادها أن السعودية بصدد الموافقة على تعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض، وتلبية مطالب "الانتقالي الجنوبي" على حساب الحكومة، بما في ذلك من خلال تفعيل عملية تشكيل حكومة كفاءات جديدة.

وكان "الانتقالي الجنوبي" والحكومة، قد أبرما اتفاقا للسلام في 5 نوفمبر 2019 في الرياض، نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن تنفيذ الاتفاق تعثر، لا سيما بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب في 25 أبريل والذي رفضته حكومة هادي واعتبرته "انقلابا على اتفاق الرياض"، وما تبع ذلك من معارك اندلعت بين قوات الطرفين في مايو في سقطرة ومحافظة أبين.

المصدر: RT