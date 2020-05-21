"قوات الوفاق" في ليبيا تمهد لمعركة حاسمة في ترهونة!

دعا المتحدث باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، عقيد طيار محمد قنونو، المدنيين في مدينتي ترهونة والأصابعة إلى الابتعاد عن المواقع العسكرية لقوات حفتر.

وقال قنونو في بيان بالخصوص: "على جميع المدنيين ضرورة الابتعاد عن كل الأماكن العسكرية التي تتواجد أو تستغلها مليشيات حفتر الإرهابية وستحدد قواتنا ممرات آمنة للمدنيين العالقين".

وأفاد المتحدث العسكري باسم "الوفاق" بأن "سلاح الجو وجه قبل قليل ضربات في منطقة مراح بين الوشكة وسرت، استهدف خلالها آليات مسلحة ونجح في تحييد 12 عنصرا بين قتيل وجريح".

وذكر قنونو أيضا أن "سلاح الجو يواصل عمليات الرصد والاستطلاع في سماء ترهونة والوشكة والاصابعة، وفقا للخطط العسكرية لغرفة العمليات".

كما أعلن أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق وجه أمس "خمس ضربات داخل مدينة ترهونة، استهدفت تمركزات لفلول مليشيات حفتر الإرهابية، وآليتين مسلحتين وسيارة محملة بالذخائر".

إلى ذلك، أشارت مواقع إخبارية محلية إلى وقوع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والطيران في مدينة الأصابعة، آخر موقع موال للجيش في الجبل الغربي، مشيرة إلى تعرض المدينة صباح اليوم إلى هجوم من قبل قوات تابعة للوفاق.

وتحاول قوات الوفاق بعد نجاحها في السيطرة على قاعدة الوطية الاثنين الماضي، الهجوم لانتزاع آخر 3 مناطق لا تزال موالية "للجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وهي ترهونة ومزدة والأصابعة.

المصدر: RT