تراجع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الخميس عن تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في انخفاض عن أمس (372 حالة) لتصبح الحصيلة 6370.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 105 حالات تعود لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين.

وبلغ عدد الوفيات 30، فيما تماثل 1821 شخصا للشفاء.

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وأشار وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بين العمانيين في الفترة الأخيرة يعود لعدم التقيد بإجراءات التباعد المجتمعي والتجمعات.

وذكر الوزير أن "حالات الوفاة للمقيمين كانت بسبب التأخر في التوجه للمؤسسات الصحية".

ونفي السعيدي صحة "ما يثار عن عدم توفر معدات الوقاية الشخصية للعاملين الصحيين"، مؤكدا أن "الأجهزة متوفرة سواء لدى وزارة الصحة او المؤسسات الصحية الحكومية الأخرى والخاصة، وكذلك توفر جميع أدوات الوقاية الشخصية".

وقال إن لدى وزارة الصحة نحو 630 جهازا للتنفس الصناعي وقامت مؤخرا بشراء 300 جهاز جديد، مشيرا إلى وجود خطة لشراء أجهزة إضافية.

وذكر الوزير أن عدد المستفيدين من العلاج بالبلازما بلغ 25 مريضا، تماثل 18 منهم للشفاء، ودعا بقية المتشافين للتبرع بالبلازما.

المصدر: وزارة الصحة العمانية