تركيا.. سفارة الكويت توزع 3900 سلة غذائية رمضانية

أعلنت سفارة الكويت في تركيا أمس الأربعاء، عن توزيع 3900 سلة غذائية ضمن مشروع إفطار صائم في رمضان.

وقالت السفارة الكويتية في بيان لها: "قامت سفارة الكويت في أنقرة، بالتعاون مع 11 من مكاتب المحافظات التركية بتوزيع 3900 سلة غذائية منذ بداية شهر رمضان المبارك".

وأوضح البيان أن المحافظات التركية المشمولة بالمشروع هي أنقرة، وقونيا، وغازي عنتاب، وكيليس، وشانلي أورفا، وهاطاي، وماردين، ودياربكر، وسقاريا، وطرابزون.

وأطلقت وزارة الأوقاف الكويتية، بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام، مشروع إفطار صائم في رمضان لعام 2020.

المصدر: الأناضول