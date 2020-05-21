الولايات المتحدة تبيع تايوان 18 طوربيدا ثقيلا

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء، أنها وافقت على بيع تايوان 18 طوربيدا ثقيلا من طراز "أم كي-48" في صفقة تبلغ قيمتها 180 مليون دولار، ويتوقع أن تثير غضب الصين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في معرض إعلانها عن هذه الصفقة: "تزويد تايوان بهذه الطوربيدات يخدم المصالح الاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة من خلال مساعدة (تايوان) على تحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها".

وأضافت في بيان أن "هذه الصفقة ستساهم أيضا في الحفاظ على الاستقرار السياسي وتوازن القوى والتقدم الاقتصادي في المنطقة".

وتعتبر الولايات المتحدة تعزيز القدرات العسكرية لتايوان أولوية استراتيجية، لأنه يصب في خانة مواجهة النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.

وهذه الطوربيدات الـ18 المصممة للإطلاق من غواصات هي، بحسب بيان الخارجية الأمريكية، موجودة في مخازن البحرية الأمريكية وبالتالي لا حاجة لطلبها من الموردين.

ويتوقع أن تثير صفقة الطوربيدات هذه حفيظة بكين.

وتتناول الصفقة، بحسب الصحافة التايوانية، بيع تايبيه تجهيزات لفرقاطات فرنسية اشتراها سلاح البحرية التايواني في التسعينات وتسببت في حينه بأزمة دبلوماسية بين فرنسا والصين.

وتعتبر بكين تايوان جزءا لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وتوعدت مرارا بانتزاع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

المصدر: أ ف ب