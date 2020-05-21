إنفاذا للأمر الملكي السعودي.. مطار أبها يستقبل 213 ممرضة هندية

وصلت مساء الأربعاء 213 ممرضة هندية إلى مطار أبها على متن طائرة تابعة للخطوط السعودية قادمة من الهند مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.

وكان في استقبالهن في المطار فريق طبي متخصص بقيادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير وعدد من القيادة الصحية في المنطقة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من قبل الطاقم الطبي، كما جرى نقلهن للحجر الصحي في خميس مشيط.

ويأتي ذلك إنفاذا للأمر الملكي الخاص بإعادة جميع الممارسين الصحيين السعوديين وغير السعوديين العالقين خارج السعودية، بسبب فيروس كورونا.

إنفاذاً لأمر #خادم_الحرمين_الشريفين - حفظه الله - استقبل #مطار_أبها الدولي مساء يوم الاربعاء ١٤٤١/٩/٢٧هـ رحلة جوية تابعة للخطوط السعودية قادمة من الهند على متنها عدد ٢١٣ ممارس صحي وتم تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.#كلنا_مسؤولpic.twitter.com/k2rpx7E7gG — مطار أبها الدولي (@AHBairport) May 21, 2020

المصدر: وكالات