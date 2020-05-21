مصر توضح حقيقة إصابة وزيرة الصحة بكورونا

نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إصابة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بفيروس كورونا، وأكد أن الشائعات عن إصابتها بمرض كوفيدد-19، غير صحيحة بالمرة.

وقال خالد مجاهد في تصريحات صحفية عصر الأربعاء، إن الوزيرة بصحة جيدة، وتباشر مهام عملها بشكل طبيعى، مضيفا أنها ستقوم بعدد من الجولات التفقدية صباح اليوم الخميس، مما ينفى كل ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، حول خبر إصابتها.

وكانت الدكتور هالة زايد، قامت بالعديد من الجولات التفقدية خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل الاطمئنان على سير العمل في مستشفيات العزل.

وعقدت أيضا مجموعة من الجلسات مع وزير الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضي من عدمه، وتحديدا الدوري المصري، خاصة بعد توقف النشاط الرياضي فى مصر منذ مارس الماضي على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس المستجد.

المصدر: "اليوم السابع"